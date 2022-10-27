Путин: пока существует ядерное оружие, существует и опасность его применения

Президент России подчеркнул, что возможные провокации с ядерным оружием и нагнетание тезиса о возможности применения со стороны России ядерного оружия используются Западом именно для достижения таких целей. Повлиять на нейтральные государства, на друзей и союзников России.

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Президент России Владимир Путин заявил, что, пока существует ядерное оружие, есть и опасность его применения.

«Пока ядерное оружие существует, всегда существует и опасность его применения. Цель сегодняшней возни вокруг возможности применения ядерного оружия очень примитивная. Диктат западных стран, их попытка надавить на всех участников международного общения заканчивается ничем. И они ищут дополнительные аргументы, чтобы убедить нейтральные и дружественные нам страны в том, что нужно всем вместе противостоять России», - заявил Путин на пленарном заседании «Валдая».

Президент России подчеркнул, что возможные провокации с ядерным оружием и нагнетание тезиса о возможности применения со стороны России ядерного оружия используются Западом именно для достижения таких целей. Повлиять на нейтральные государства, на друзей и союзников России.

Также Путин заявил, что в отношении России никогда не получится применить сценарий уничтожения.