В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Вячеслава Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище в Щелкове

Дмитрий Трунов
15:53 04.05.2023
Его супруга не смогла принять участие в прощании по состоянию здоровья.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
Читайте нас на:

Модельера Вячеслава Зайцева похоронили в четверг, 4 мая, на Жегаловском кладбище в подмосковном Щелкове. Его супруга не смогла принять участие в прощании по состоянию здоровья. Ей 86 лет, и она молилась дома.                 

Личный помощник модельера Олег рассказал, что слухи о болезни Зайцева - неправда. По его словам, его смерть была неожиданной. Еще в четверг он присутствовал на концерте. Сын Вячеслава Зайцева заявил, что наследие его отца будет сохранено.

Попрощаться со звездным модельером пришли жена режиссера Никиты Михалкова Татьяна и народный артист России Бедрос Киркоров.

Вячеслав Зайцев скончался на 86-м году жизни вечером 30 апреля в Щелковской больнице в Москве. Как сообщалось, у знаменитого модельера была язва желудка, из-за которой произошло внутреннее кровотечение.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:53 В стране и мире
Видео
Вячеслава Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище в Щелкове
15:36 В стране и мире
Захарова назвала высказывания Зеленского в МУС бредом о ядерной бомбе
15:28 В стране и мире
Следствие просит арестовать подозреваемых в убийстве школьницы молотком в Петербурге
14:53 В стране и мире
Полиция Финляндии начала расследовать нападение на консульство РФ
14:36 В стране и мире
На борту самолета Казань - Москва сработал датчик открытия дверей
Популярное
Два листа железа упали с купола Сенатского дворца в Кремле после атаки дронов
Видео
«Прошу прощения!»: доставщик взрывчатки в Крым Петранов раскаялся, увидев сотрудников ФСБ
Видео
Пожар на кубанской нефтебазе виден на фоне Крымского моста
Видео
Баскетболиста Шведа пытались затоптать на земле после того, как он упал
Видео
Познер оценил вклад модельера Зайцева в культуру России
Живущим в браке более 20 лет россиянам хотят начать выплачивать деньги
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.