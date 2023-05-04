Вячеслава Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище в Щелкове

Его супруга не смогла принять участие в прощании по состоянию здоровья.

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Модельера Вячеслава Зайцева похоронили в четверг, 4 мая, на Жегаловском кладбище в подмосковном Щелкове. Его супруга не смогла принять участие в прощании по состоянию здоровья. Ей 86 лет, и она молилась дома.

Личный помощник модельера Олег рассказал, что слухи о болезни Зайцева - неправда. По его словам, его смерть была неожиданной. Еще в четверг он присутствовал на концерте. Сын Вячеслава Зайцева заявил, что наследие его отца будет сохранено.

Попрощаться со звездным модельером пришли жена режиссера Никиты Михалкова Татьяна и народный артист России Бедрос Киркоров.

Вячеслав Зайцев скончался на 86-м году жизни вечером 30 апреля в Щелковской больнице в Москве. Как сообщалось, у знаменитого модельера была язва желудка, из-за которой произошло внутреннее кровотечение.