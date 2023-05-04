Жена Михалкова приехала на прощание с Зайцевым с букетом белых лилий
Отпевание модельера проходит в соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щелково.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Жена режиссера Никиты Михалкова Татьяна приехала на прощание с модельером Вячеславом Зайцевым. На месте работает корреспондент «Звезды».
Отпевание известного кутюрье сейчас проходит в соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щелково.
Татьяна Михалкова приехала на прощание с Зайцевым в длинном черном платье с букетом белых лилий.
Напомним, российский модельер скончался в минувшее воскресенье, 30 апреля. Он ушел из жизни в возрасте 85 лет.