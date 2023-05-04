В стране и мире Жена Михалкова приехала на прощание с Зайцевым с букетом белых лилий Анна Назайкина Отпевание модельера проходит в соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щелково. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Жена режиссера Никиты Михалкова Татьяна приехала на прощание с модельером Вячеславом Зайцевым. На месте работает корреспондент «Звезды». Отпевание известного кутюрье сейчас проходит в соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щелково. Татьяна Михалкова приехала на прощание с Зайцевым в длинном черном платье с букетом белых лилий. Напомним, российский модельер скончался в минувшее воскресенье, 30 апреля. Он ушел из жизни в возрасте 85 лет. Экспертное мнение и аналитика