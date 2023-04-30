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Познер оценил вклад модельера Зайцева в культуру России

Дарина Криц
22:38 30.04.2023
Он рассказал, что он очень любил Вячеслава Зайцева и с его уходом из жизни у него «остается маленькая дырка в сердце».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Natalia Shakhanova Global Look Press
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С молодым, тогда еще никому не знакомым, Вячеславом Зайцевым известный российский журналист и телеведущий познакомился во время своей карьеры в 1967 году. Он рассказал, что будущий всемирно известный модельер показал ему свои эскизы и они были «замечательными». Своим мнением Познер поделился в эксклюзивном комментарии «Звезде».

«Я Славу Зайцева знаю очень давно. Мы познакомились, когда, в общем, его еще никто не знал. Я тогда работал в журнале "Спутник", <...>, он принес некоторые свои эскизы - замечательные, кстати, говоря, эскизы. И вот мы с ним тогда познакомились ну и подружились. Хотя нельзя сказать, чтобы мы были совсем близкими друзьями. Виделись мы нечасто, но я знаю, что он меня любил и я его любил», - поделился воспоминаниями Владимир Познер.

Также журналист добавил, что Зайцев «по сути дела заложил основы моды в Советском Союзе и в России, когда еще представления о моде не было никакого, и более того - это считалось буржуазной какой-то, никому не нужной придумкой». Также он отметил, что Зайцеву «приходилось очень не просто - он все-таки свое делал, но и постепенно, конечно, победил».

«Человек необыкновенно талантливый, приветливый, добрый, улыбчивый. В общем, я его очень любил. И когда уходит человек, которого ты любил, то всегда остается маленькая дырка в сердце. А Слава в общем - это целая эпоха. И он вошел и останется в истории развития России», - вспомнил модельера Владимир Познер.

Напомним, Вячеслав Зайцев скончался на 86-ом году жизни вечером, 30 апреля, в Щелковской больнице в Москве. У него открылось кровотечение в желудке. Приехавшей в 14:00 скорой он пожаловался на острую боль в районе живота. После компьютерной томографии его перевели в реанимацию, но спасти его не удалось.

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