В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Бедрос Киркоров рассказал, как костюм от Зайцева помог Филиппу взять гран-при

Анна Назайкина
13:10 04.05.2023
Модельер запомнился ему добрым, сердечным человеком, который никому не завидовал.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Народный артист России Бедрос Киркоров рассказал корреспонденту «Звезды» о том, каким ему запомнился модельер Вячеслав Зайцев.

По его воспоминаниям, кутюрье был добрым, сердечным человеком, который никому не завидовал.

«Был солнечным, сердечным, добрым. Никому не завидовал. Вы знаете, они с (Валентином. - Прим. ред.) Юдашкиным дружили», - сказал Бедрос Киркоров.

Артист также поделился историей о том, как костюм, который создал Зайцев для Филиппа Киркорова, помог ему одержать победу на одном из международных конкурсов.

«Зайцев специально сшил для него белый костюм. Материал был такой блестящий, хороший материал такой, что, когда этот красавец вышел на сцену, зааплодировали еще до того, как он запел», - рассказал Киркоров-старший.

Кирковов выиграл тогда гран-при. По мнению его отца, артисту мог помочь костюм - сочетание сильного вокала и потрясающего образа, созданного Зайцевым, позволило создать яркий номер.

Знаменитый модельер умер 30 апреля. Ему было 85 лет. Как сообщалось, он умер в больнице в Щелково, куда его доставили из-за кровотечения от язвы желудка.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:33 В стране и мире
Песков: специальное обращение Путина после атаки дронов на Кремль не планируется
12:35 В стране и мире
Видео
Жена Михалкова приехала на прощание с Зайцевым с букетом белых лилий
12:09 В стране и мире
Видео
Зеленский приехал в Международный уголовный суд в Гааге
11:28 В стране и мире
В Москве с 15 мая начнутся плановые отключения горячей воды
11:22 В стране и мире
«Известия»: авиакомпании РФ начали отменять рейсы после сокращения господдержки
Популярное
Два листа железа упали с купола Сенатского дворца в Кремле после атаки дронов
Видео
«Прошу прощения!»: доставщик взрывчатки в Крым Петранов раскаялся, увидев сотрудников ФСБ
Видео
Пожар на кубанской нефтебазе виден на фоне Крымского моста
Видео
Баскетболиста Шведа пытались затоптать на земле после того, как он упал
Видео
Познер оценил вклад модельера Зайцева в культуру России
Живущим в браке более 20 лет россиянам хотят начать выплачивать деньги
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.