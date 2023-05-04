Бедрос Киркоров рассказал, как костюм от Зайцева помог Филиппу взять гран-при

Модельер запомнился ему добрым, сердечным человеком, который никому не завидовал.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Народный артист России Бедрос Киркоров рассказал корреспонденту «Звезды» о том, каким ему запомнился модельер Вячеслав Зайцев.

По его воспоминаниям, кутюрье был добрым, сердечным человеком, который никому не завидовал.

«Был солнечным, сердечным, добрым. Никому не завидовал. Вы знаете, они с (Валентином. - Прим. ред.) Юдашкиным дружили», - сказал Бедрос Киркоров.

Артист также поделился историей о том, как костюм, который создал Зайцев для Филиппа Киркорова, помог ему одержать победу на одном из международных конкурсов.

«Зайцев специально сшил для него белый костюм. Материал был такой блестящий, хороший материал такой, что, когда этот красавец вышел на сцену, зааплодировали еще до того, как он запел», - рассказал Киркоров-старший.

Кирковов выиграл тогда гран-при. По мнению его отца, артисту мог помочь костюм - сочетание сильного вокала и потрясающего образа, созданного Зайцевым, позволило создать яркий номер.

Знаменитый модельер умер 30 апреля. Ему было 85 лет. Как сообщалось, он умер в больнице в Щелково, куда его доставили из-за кровотечения от язвы желудка.