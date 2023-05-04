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Захарова назвала высказывания Зеленского в МУС бредом о ядерной бомбе

Дмитрий Трунов
15:36 04.05.2023
Так представитель МИД России оценила слова Зеленского о том, что Киев хочет сделать «эту войну последней в мире».
Захарова назвала высказывания Зеленского в МУС бредом о ядерной бомбе
© Фото: V_Zelenskiy_official, Telegram
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «бредом о ядерной бомбе» выступление президента Украины Владимира Зеленского в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге.

«Наркоман бредит о ядерной бомбе», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Так представитель МИД России оценила, в частности, слова Зеленского «Мы хотим сделать эту войну последней в мире, и мы это сделаем».

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Гаагу в рамках своего визита в Нидерланды. В этой стране у него запланирована встреча с премьер-министром страны Марком Рютте, главой МИД Вопке Хукстрой и министром обороны Кайсой Оллонгрен.

Накануне во время визита в Финляндию Зеленский заявил о намерении Украины войти в НАТО.

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