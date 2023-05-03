Зеленский не планирует сразу после Финляндии возвращаться на Украину

В Хельсинки украинский президент проведет один день.

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Глава киевского режима Владимир Зеленский проведет один день в Финляндии, но не собирается сразу возвращаться на Украину. Об этом заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

По его словам, в Финляндии Зеленский со своими западными партнерами обсудит конкретные шаги, которые могут приблизить Украину к членству в НАТО.

«После Финляндии мы едем не на Украину», - цитирует РИА Новости слова пресс-секретаря Зеленского.

Напомним, сегодня стало известно, что украинский президент прибыл в Финляндию. Там проходит саммит стран Северной Европы и Украины.