Ожидается, что сегодня президент Украины выступит в Гааге с речью.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Украинский лидер Владимир Зеленский приехал в Международный уголовный суд в Гааге. Возле здания МУС в этот момент дежурила полиция.

Вечером 3 мая самолет с президентом сел в голландском аэропорту Схипхол. Сегодня у него должна пройти встреча с главой правительства Нидерландов Марком Рютте. Кроме того, ожидается, что Зеленский выступит с речью в Гааге.

В настоящий момент МУС, в частности, занимается расследованием военных преступлений на украинской территории.

Накануне президент Украины встречался в Хельсинки со своим финским коллегой Саули Ниинисте.