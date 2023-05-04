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Зеленский приехал в Международный уголовный суд в Гааге

Анна Назайкина
12:09 04.05.2023
Ожидается, что сегодня президент Украины выступит в Гааге с речью.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Украинский лидер Владимир Зеленский приехал в Международный уголовный суд в Гааге. Возле здания МУС в этот момент дежурила полиция.

Вечером 3 мая самолет с президентом сел в голландском аэропорту Схипхол. Сегодня у него должна пройти встреча с главой правительства Нидерландов Марком Рютте. Кроме того, ожидается, что Зеленский выступит с речью в Гааге.

В настоящий момент МУС, в частности, занимается расследованием военных преступлений на украинской территории.

Накануне президент Украины встречался в Хельсинки со своим финским коллегой Саули Ниинисте.

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