Зеленский прибыл в Нидерланды и собирается выступить в Гааге

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Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Нидерланды. Он прибыл в аэропорт Схипхол на голландском правительственном самолете вечером в среду, сообщает Algemeen Dagblad.

Предполагается, что Зеленский встретится с премьер-министром страны Марком Рютте в День памяти павших, который отмечается в стране 4 мая. При этом на площади Дам, где будут проходить основные мероприятия, Зеленский присутствовать не будет из-за сложностей с обеспечением безопасности.

Ожидается также, что украинский лидер выступит в Гааге с речью «Нет мира без справедливости для Украины» и посетит Международный уголовный суд.

Ранее Зеленский посетил Финляндию с необъявленным визитом. Там он провел переговоры с президентом страны Саули Ниинисте.