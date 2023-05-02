Возбуждено уголовное дело после избиения баскетболиста ЦСКА Шведа
Сейчас полицейские ищут подозреваемых в нападении на спортсмена.
© Фото: Alfredas Pliadis, XinHua, GlobalLookPress
Возбуждено уголовное дело по факту жестокого избиения в центре Москвы баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, сейчас правоохранители ищут подозреваемых в нападении.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 111 УК РФ», - отметила представитель Министерства внутренних дел.
Напомним, в понедельник вечером несколько мужчин на выходе из ресторана на Большой Никитской улице избили Алексея Шведа. Спортсмен получил черепно-мозговую травму.
Баскетболиста доставили в хирургическое отделение одной из клиник. Алексей не сможет принять участие в ближайших матчах, заявили представители команды.