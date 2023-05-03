ФНС заблокировала операции по счетам Инстасамки

© Фото: Instasamka, Instagram*

Операции по банковским счетам певицы Инстасамки (Дарья Зотеевой) приостановлены Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, исполнительница находится в среди тех, кого полиция проверяет на предмет неуплаты налогов и отмывания денег.

Накануне стало известно, что ФНС приостановила операции по счетам двух компаний блогера, жены рэпера Джигана Оксаны Самойловой. Как утверждается, приостановка коснулась предприятий, через которые шли оптовые и розничные продажи одежды и обуви.

Перед этим СК России обвинил блогера Лерчек (Валерию Чекалину) и ее супруга Артема в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств. Затем СК завел уголовное дело также о неуплате налогов на блогера Александру Митрошину. На прошлой неделе стало известно, что Елена Блиновская, которая знаменита своими «марафонами желаний», также стала фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Сейчас она находится под домашним арестом.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.