В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ФНС заблокировала операции по счетам Инстасамки

Анна Касаткина
09:13 03.05.2023
По предварительным данным, исполнительницу проверяют на предмет неуплаты налогов.
ФНС заблокировала операции по счетам Инстасамки
© Фото: Instasamka, Instagram*
Читайте нас на:

Операции по банковским счетам певицы Инстасамки (Дарья Зотеевой) приостановлены Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, исполнительница находится в среди тех, кого полиция проверяет на предмет неуплаты налогов и отмывания денег.

Накануне стало известно, что ФНС приостановила операции по счетам двух компаний блогера, жены рэпера Джигана Оксаны Самойловой. Как утверждается, приостановка коснулась предприятий, через которые шли оптовые и розничные продажи одежды и обуви.

Перед этим СК России обвинил блогера Лерчек (Валерию Чекалину) и ее супруга Артема в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств. Затем СК завел уголовное дело также о неуплате налогов на блогера Александру Митрошину. На прошлой неделе стало известно, что Елена Блиновская, которая знаменита своими «марафонами желаний», также стала фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Сейчас она находится под домашним арестом.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:37 В стране и мире
Видео
Вырывающееся из нефтяного резервуара на Кубани пламя сняли вблизи
05:40 Армия
Видео
Снайпер с позывным «Пуля» рассказал об особенностях службы в зоне СВО
03:44 В стране и мире
Британия планирует передать Киеву ракеты большой дальности вместо вертолетов Apache
02:33 В стране и мире
В Киеве сообщили о мощных взрывах
02:25 В стране и мире
Генерал Милли рассказал о работе Пентагона над созданием новейших беспилотников
Популярное
Видео
Пожар на кубанской нефтебазе виден на фоне Крымского моста
Видео
Баскетболиста Шведа пытались затоптать на земле после того, как он упал
Живущим в браке более 20 лет россиянам хотят начать выплачивать деньги
Видео
Познер оценил вклад модельера Зайцева в культуру России
Сервер игры Minecraft рухнул после цифрового митинга у памятника Жириновскому
Видео
Блиновскую спросили, было ли в ее списке желаний уголовное дело
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.