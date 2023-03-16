Блогер Лерчек рассказала о своем отношении к мере пресечения
Валерия Чекалина собирается обжаловать решение суда.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) рассказала «Звезде» о своем отношении к мере пресечения.
«Мы будем обжаловать. Я не согласна с решением. Я не согласна с тем, что теперь я не могу детям написать в WhatsApp», - сказала Чекалина.
Напомним, блогерше Лерчек и ее супругу Артему суд запретил в течение двух месяцев пользоваться интернетом и телефоном, а также общаться со свидетелями и соучастниками по делу об отмывании денег.