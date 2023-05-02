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Налоговая приостановила операции по счетам двух предприятий Оксаны Самойловой

Анна Назайкина
15:42 02.05.2023
Речь идет о компаниях, которые занимались продажей одежды и обуви.
Налоговая приостановила операции по счетам двух предприятий Оксаны Самойловой
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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ФНС приостановила операции по счетам двух компаний блогера, жены рэпера Джигана Оксаны Самойловой, передают «Известия», ссылаясь на данные «СПАРК-Интерфакс».

Как утверждается, приостановка коснулась двух предприятий, через которые шли оптовые и розничные продажи одежды и обуви.

Таким образом, Самойлова, судя по данным СМИ, может стать еще одним блогером, которого уличили в «схеме Лерчек». Ранее СК обвинил Валерию Чекалину и ее супруга Артема в уклонении от уплаты налогов и легализации средств, заработанных преступным путем.

Затем СК завел уголовное дело также о неуплате налогов на Александру Митрошину. На прошлой неделе стало известно, что Елена Блиновская, которая знаменита своими «марафонами желаний», также стала фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Сейчас она находится под домашним арестом.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ФНС взять на особый контроль ситуацию с блогерами, которые не платят налоги и зарабатывают миллионы на пользователях, которые им доверяют.

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