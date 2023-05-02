Baza: баскетболиста Шведа избили прогоревшие на ставках люди

БК ЦСКА в понедельник проиграл клубу «Локомотив-Кубань» и вылетел из плей-офф.

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Баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа избили люди, потерявшие деньги на ставках, сообщает Telegram-канал Baza. Причиной для ссоры и драки стал проигранный 1 мая матч.

ЦСКА в понедельник проиграл клубу «Локомотив-Кубань» и вылетел из плей-офф. Как рассказали очевидцы, результатами матча были недовольны около восьми посетителей ресторана «Джун». Они выражали свое раздражение еще на выходе.

Эти люди оскорбляли баскетболиста и предъявляли ему претензии по поводу потери денег на ставках. Словесная перепалка переросла в драку. После удара Швед упал, и напавшие разбежались. Двое из них поснимали на телефон лежащего спортсмена, а потом тоже ушли.

Позже Алексею звонил один из участников драки - он интересовался, как можно «порешать ситуацию», сообщает канал.

Тем временем по факту жестокого избиения в центре Москвы баскетболиста ЦСКА возбуждено уголовное дело. Спортсмен получил черепно-мозговую травму. Нападение произошло в понедельник вечером на выходе из ресторана на Большой Никитской улице.