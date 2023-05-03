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Спортивный врач Литвиненко: восстановление баскетболиста Шведа может занять до года

Дмитрий Трунов
17:44 03.05.2023
Решающее значение имеет то, насколько пострадал головной мозг, рассказал специалист.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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Спортивный врач Андрей Литвиненко в беседе со «Звездой» рассказал, сколько времени в среднем занимает лечение и реабилитация после травм вроде тех, что получил во время драки баскетболист ЦСКА Алексей Швед.

По словам специалиста, человек в такой ситуации способен вернуться в спорт, но срок его реабилитации может занять от 6 до 12 месяцев.

«Может, к сожалению, и не вернуться. Все будет зависеть от того, насколько сохранена координация движений и ментальные особенности, скажем так. То есть как он сможет воспринимать окружающую информацию. Будем надеяться, что прогнозы будут благополучные», - сказал Литвиненко.

Спортсмен после нападения вечером 1 мая на выходе из ресторана на Большой Никитской улице получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, перелом свода и основания черепа. Он находится в больнице. Решающее значение имеет то, насколько пострадал головной мозг, рассказал врач.

«То, что там открытый перелом свода черепа - это заживет, а вот насколько пострадало само серое вещество, где находятся нейроны, мыслительная функция, координация движений, - трудно сказать. Восстановительный период очень длительный: 6-12 месяцев в среднем», - объяснил врач.

После избиения спортсмена возбуждено уголовное дело. Ранее агент баскетболиста Обрад Фимич рассказал «Звезде», что Шведа пытались затоптать на земле после того, как он упал.

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