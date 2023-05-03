Россия оставляет за собой право на ответные меры на украинскую попытку удара по Кремлю

В Кремле заявили, что ответные меры могут быть предприняты там, где РФ посчитает нужным и когда посчитает нужным.

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Россия оставляет за собой право принять ответные меры на попытку нанесения Украиной удара по Кремлю.

Попытка нанесения удара по Кремлю была предпринята Украиной сегодня ночью. Об этом заявили в пресс-службе президента России. В ее ходе киевский режим использовал беспилотники.

«Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе президента России заявили, что Владимир Путин не пострадал в ходе теракта.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Парад Победы на Красной площади 9 мая состоится, несмотря на попытку атаки со стороны Украины.

Кроме этого, сообщается, что мэрия Москвы запретила запуск беспилотников в российской столице. Исключение создано только для БПЛА, используемых по решению властей.