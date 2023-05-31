На онлайн-кинотеатры Premier и Start составили протоколы за ЛГБТ-пропаганду среди детей

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Российским онлайн-кинотеатрам Start и Premier грозит штраф до четырех миллионов рублей по административному делу о пропаганде ЛГБТ. Аналогичные санкции могут быть применены в отношении ПАО «Мегафон», следует из базы данных московских городских судов. Как сообщили Forbes в пресс-службе Start, причиной для претензий со стороны контролирующих органов стал итальянский фильм «Идеальные незнакомцы». В офисе кинотеатра подчеркнули, что весь контент на Start редактируется и маркируется в соответствие с установленными правилами.

«С учетом находящихся в распоряжении нашей редакторской службы разъяснений законодательства - данный контент не расценивается демонстрацией. Мы будем прояснять ситуацию», - заявили представители сервиса.

В «Мегафоне» РБК сообщили, что претензии регулятора в их адрес не связаны с пропагандой, а исключительно с неверной возрастной маркировкой контента.

«Претензии регулятора в наш адрес не связаны с каким-либо видом пропаганды, а исключительно с неверной возрастной маркировкой - 16+ вместо 18+. Мы оперативно устранили этот недочет, на данный момент все возрастные ограничения указаны корректно», - сообщили в «Мегафоне».

В пресс-службе Premier давать комментарии отказались. В Роскомнадзоре РБК пояснили, что сервисы обязаны исключать все материалы с ЛГБТ-пропагандой, а также предусматривать различные ограничения для несовершеннолетних. Закон о запрете в России ЛГБТ-пропаганды был подписан президентом Владимиром Путиным в конце прошлого года. Среди прочего, документ ужесточает ответственность за ведение подобной пропаганды среди несовершеннолетних.

Ранее стало известно о том, что гендиректор Большого театра Владимир Урин принял решение снять с репертуара балет «Нуреев» из-за вопросов, связанных с нетрадиционной ориентацией. Немногим позже один из юристов предложил провести проверку певца Филиппа Киркорова на предмет пропаганды нетрадиционных отношений в его шоу. Как пояснил адвокат артиста Александр Добровинский, истцу не понравился один из творческих номеров исполнителя, где тот закидывает ногу.