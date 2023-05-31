В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На онлайн-кинотеатры Premier и Start составили протоколы за ЛГБТ-пропаганду среди детей

Ян Брацкий
19:12 31.05.2023
В Start заявили, что претензии Роскомнадзора связаны с итальянским фильмом «Идеальные незнакомцы».
На онлайн-кинотеатры Premier и Start составили протоколы за ЛГБТ-пропаганду среди детей
© Фото: Michaela Begsteiger, imagebroker.com, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Российским онлайн-кинотеатрам Start и Premier грозит штраф до четырех миллионов рублей по административному делу о пропаганде ЛГБТ. Аналогичные санкции могут быть применены в отношении ПАО «Мегафон», следует из базы данных московских городских судов. Как сообщили Forbes в пресс-службе Start, причиной для претензий со стороны контролирующих органов стал итальянский фильм «Идеальные незнакомцы». В офисе кинотеатра подчеркнули, что весь контент на Start редактируется и маркируется в соответствие с установленными правилами.

«С учетом находящихся в распоряжении нашей редакторской службы разъяснений законодательства - данный контент не расценивается демонстрацией. Мы будем прояснять ситуацию», - заявили представители сервиса.

В «Мегафоне» РБК сообщили, что претензии регулятора в их адрес не связаны с пропагандой, а исключительно с неверной возрастной маркировкой контента.

«Претензии регулятора в наш адрес не связаны с каким-либо видом пропаганды, а исключительно с неверной возрастной маркировкой - 16+ вместо 18+. Мы оперативно устранили этот недочет, на данный момент все возрастные ограничения указаны корректно», - сообщили в «Мегафоне».

В пресс-службе Premier давать комментарии отказались. В Роскомнадзоре РБК пояснили, что сервисы обязаны исключать все материалы с ЛГБТ-пропагандой, а также предусматривать различные ограничения для несовершеннолетних. Закон о запрете в России ЛГБТ-пропаганды был подписан президентом Владимиром Путиным в конце прошлого года. Среди прочего, документ ужесточает ответственность за ведение подобной пропаганды среди несовершеннолетних.

Ранее стало известно о том, что гендиректор Большого театра Владимир Урин принял решение снять с репертуара балет «Нуреев» из-за вопросов, связанных с нетрадиционной ориентацией. Немногим позже один из юристов предложил провести проверку певца Филиппа Киркорова на предмет пропаганды нетрадиционных отношений в его шоу. Как пояснил адвокат артиста Александр Добровинский, истцу не понравился один из творческих номеров исполнителя, где тот закидывает ногу.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:12 В стране и мире
На онлайн-кинотеатры Premier и Start составили протоколы за ЛГБТ-пропаганду среди детей
17:34 В стране и мире
Видео
Путин поручил провести диспансеризацию взрослых граждан в новых регионах России
17:09 В стране и мире
Shot: Земфира* получила гражданство Франции
16:56 В стране и мире
Урсула фон дер Ляйен выступила против прекращения огня на Украине
17:57 В стране и мире
В США подтвердили отказ министра обороны Китая от встречи с главой Пентагона
Популярное
Песков заявил, что не видел играющего в компьютерные игры Путина
Американский ученый заявил, что инопланетяне давно прилетели и остались на Земле
В Латвии выбрали гомосексуалиста президентом страны
Видео
В Омске автобус снес инспектора ГИБДД и остановленного им водителя
Слава «сбежала» из клиники после госпитализации в Москве
Булгакова на Украине переименовали в выдающегося киевлянина
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.