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Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ

Алексей Курильченко
16:31 05.12.2022
Нарушения пунктов закона грозят административными штрафами и арестами, а для иностранных граждан - выдворением за границы Российской Федерации.
Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ
© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, Globallookpress
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Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Согласно документу, нарушения пунктов закона грозят административными штрафами и арестами, а для иностранных граждан - выдворением за границы Российской Федерации.

Напомним, Госдума РФ приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, СМИ и аудиовизуальных сервисах в конце ноября. Также ГД приняла закон о штрафах за подобную пропаганду. Суммы могут составить до 10 миллионов рублей.

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