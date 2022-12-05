Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ

Напомним, Госдума РФ приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, СМИ и аудиовизуальных сервисах в конце ноября. Также ГД приняла закон о штрафах за подобную пропаганду. Суммы могут составить до 10 миллионов рублей.

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