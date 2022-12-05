Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ
Нарушения пунктов закона грозят административными штрафами и арестами, а для иностранных граждан - выдворением за границы Российской Федерации.
© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, Globallookpress
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста. Документ опубликован на сайте правовой информации.
Согласно документу, нарушения пунктов закона грозят административными штрафами и арестами, а для иностранных граждан - выдворением за границы Российской Федерации.
Напомним, Госдума РФ приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, СМИ и аудиовизуальных сервисах в конце ноября. Также ГД приняла закон о штрафах за подобную пропаганду. Суммы могут составить до 10 миллионов рублей.