Добровинский подтвердил, что Киркорова хотят проверить на пропаганду ЛГБТ

Юрист усомнился в том, что правоохранители примут подобное заявление.

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Адвокат певца Филиппа Киркорова Александр Добровинский прокомментировал призыв одного из юристов проверить артиста на предмет пропаганды ЛГБТ.

«Я видел этого молодого человека, который что-то говорил на экране, и он даже продемонстрировал некое свое заявление. Приняла его Генпрокуратура или нет - я не знаю», - рассказал Добровинский.

Как выяснилось, юристу не понравился один из концертных номеров Киркорова, где тот закинул ногу. В этом закидывании активист увидел признаки гомосексуализма.

В своем Telegram-канале юрист усомнился в том, что правоохранители примут подобное заявление. По словам Добровинского, активист вместе с друзьями также потребовал запретить «выступление практически обнаженных мужчин» - речь идет о вольной борьбе.