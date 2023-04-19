В стране и мире Большой театр отказался от балета «Нуреев» из-за ЛГБТ-пропаганды Ян Брацкий Генеральный директор Большого театра Владимир Урин заявил, что постановку сняли с репертуара сразу после подписания нормативного акта. © Фото: Andrey Arkusha, GlobalLookPress Читайте нас на: Балет «Нуреев» снят с репертуара Большого театра. Об этом заявил гендиректор учреждения Владимир Урин. Причина – «пропаганда нетрадиционных ценностей». «Спектакль "Нуреев" снят с репертуара в связи с подписанным законом, который называется "Изменения СМИ" и так далее, где абсолютно однозначно оговорены вопросы, связанные с вопросами пропаганды нетрадиционных ценностей», – цитирует РИА Новости заявление Урина. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста в начале декабря прошлого года. Спустя месяц было возбуждено первое уголовное дело по новой статье. К ответственности планируют призвать издательство Popcorn Books. Экспертное мнение и аналитика