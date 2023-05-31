В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В США подтвердили отказ министра обороны Китая от встречи с главой Пентагона

Сергей Лебедев
17:57 31.05.2023
Встречу предлагалось провести в рамках форума по безопасности «Диалог Шангри-ла» в Сингапуре.
В США подтвердили отказ министра обороны Китая от встречи с главой Пентагона
© Фото: Sebastian Christoph Gollnow, dpa, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Американский министр обороны Ллойд Остин добивался встречи со своим китайским коллегой Ли Шанфу, но получил отказ. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Достойно сожаления, что встреча, которую искал со своим китайским коллегой министр Остин, не состоялась», - цитирует РИА Новости слова Блинкена.

Накануне стало известно, что Китай отклонил предложение США о встрече на уровне министров обороны в рамках форума по безопасности «Диалог Шангри-ла» в Сингапуре. Оно якобы было направлено Пекину в мае.

Ранее выяснилось, что Китай игнорирует запросы Соединенных Штатов на диалог по военной линии. Замглавы Пентагона Колин Кол считает, что у КНР не хватает политической воли для разговора с Вашингтоном.

Напомним, в апреле этого года министр оборон Китая Ли Шанфу посетил Россию. Это была его первая зарубежная поездка в статусе главы военного ведомства. В ходе визита он встретился с президентом Владимиром Путиным и своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Также китайский министр обороны посетил Военную академию Генштаба Вооруженных сил РФ.

Ли Шанфу на должность министра обороны Всекитайское собрание народных представителей одобрило в марте этого года. На этом посту он сменил Вэй Фэнхэ, руководившего ведомством пять лет.

В отношении Ли Шанфу в 2018 году США ввели санкции по причине его сотрудничества с Россией в оборонно-промышленной сфере.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.