В США подтвердили отказ министра обороны Китая от встречи с главой Пентагона

Встречу предлагалось провести в рамках форума по безопасности «Диалог Шангри-ла» в Сингапуре.

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Американский министр обороны Ллойд Остин добивался встречи со своим китайским коллегой Ли Шанфу, но получил отказ. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Достойно сожаления, что встреча, которую искал со своим китайским коллегой министр Остин, не состоялась», - цитирует РИА Новости слова Блинкена.

Накануне стало известно, что Китай отклонил предложение США о встрече на уровне министров обороны в рамках форума по безопасности «Диалог Шангри-ла» в Сингапуре. Оно якобы было направлено Пекину в мае.

Ранее выяснилось, что Китай игнорирует запросы Соединенных Штатов на диалог по военной линии. Замглавы Пентагона Колин Кол считает, что у КНР не хватает политической воли для разговора с Вашингтоном.

Напомним, в апреле этого года министр оборон Китая Ли Шанфу посетил Россию. Это была его первая зарубежная поездка в статусе главы военного ведомства. В ходе визита он встретился с президентом Владимиром Путиным и своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Также китайский министр обороны посетил Военную академию Генштаба Вооруженных сил РФ.

Ли Шанфу на должность министра обороны Всекитайское собрание народных представителей одобрило в марте этого года. На этом посту он сменил Вэй Фэнхэ, руководившего ведомством пять лет.

В отношении Ли Шанфу в 2018 году США ввели санкции по причине его сотрудничества с Россией в оборонно-промышленной сфере.