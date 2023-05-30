WSJ: Китай отклонил предложение США о встрече министров обороны

По данным СМИ, Китай не соглашается на встречу двух министров из-за введенных против Ли Шанфу американских санкций.

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Китай отклонил предложение США о встрече на уровне министров обороны в рамках форума по безопасности «Диалог Шангри-ла» в Сингапуре. Об этом со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает The Wall Street Journal.

В мае, как отмечается, министр обороны США Ллойд Остин направил предложение о встрече с китайским коллегой Ли Шанфу. По данным издания, Пекин уведомил Вашингтон о том, что отклоняет данное предложение.

Ранее Financial Times сообщила, что Китай не намерен согласовывать встречу двух министров из-за введенных против Ли Шанфу американских санкций. В апреле в Пентагоне заявляли, что Пекин игнорирует запросы США на проведение контактов по военной линии.

Форум «Диалог Шангри-ла» пройдет в Сингапуре со 2 по 4 июня. На нем будут обсуждаться вопросы обороны и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и другие актуальные темы.