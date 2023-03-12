Новым министром обороны Китая стал находящийся под санкциями США Ли Шанфу

В 2018 году Минфин США ввел санкции в отношении генерала Ли Шанфу из-за его сотрудничества с Россией в военной сфере.

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Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП), которое является высшим законодательным органом Китайской Народной Республики, утвердило на должность министра обороны 65-летнего генерала Ли Шанфу, в отношении которого в 2018 году Соединенные Штаты Америки ввели санкции по причине его сотрудничества с Россией в оборонно-промышленной сфере.

Голосование состоялось в воскресенье, 12 марта, на пленарном заседании ВСНП 14-го созыва, которое прошло в Доме народных собраний в центре Пекина.

Пять лет назад Министерство финансов США ввело ограничительные меры против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР и Ли Шанфу, который на тот момент возглавлял ЦВС, из-за военного сотрудничества с Москвой. По мнению экспертов, данное решение китайских властей может сделать довольно неловкими контакты Вашингтона и Пекина в военной сфере.

Ранее Си Цзиньпин был переизбран на должность председателя КНР на третий пятилетний срок. Выборы прошли утром в пятницу путем тайного голосования депутатов Всекитайского собрания народных представителей. Таким образом Си Цзиньпин стал первым в истории Китая председателем, избранным на третий срок. Его также переизбрали на пост главы Центрального военного совета, который осуществляет руководство и единое командование всеми вооруженными силами страны.