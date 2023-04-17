В Пентагоне заявили, что Китай игнорирует запросы США на диалог по военной линии

По мнению замглавы Пентагона Колина Кола, Китаю не хватает политической воли для общения с Соединенными Штатами.

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Китайская Народная Республика игнорирует запросы Соединенных Штатов Америки на проведение контактов по военной линии. С таким заявлением выступил заместитель главы Минобороны США по политическим вопросам Колин Кол.

«Реальность такова, что в КНР не берут трубку, когда мы звоним им. Наши попытки выйти на связь с Китаем в значительной степени игнорировались», - сказал он в ходе выступления на площадке американского журнала Foreign Policy.

Замглавы Пентагона считает, Пекину не хватает политической воли для общения с Вашингтоном. По мнению Кола, китайская сторона, вероятно, будет пытаться расширить свое влияние на мировой арене в ущерб Соединенным Штатам и их партнерам в случае, если Вашингтон не примет превентивных шагов.

Ранее в Министерстве иностранных дел КНР заявили, что тайваньский вопрос является «первой красной линией», которую Соединенным Штатам Америки нельзя пересекать в отношениях с Китаем. В ведомстве отметили, что Пекин готов принять решительные меры в ответ на действия США.