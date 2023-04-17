В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Пентагоне заявили, что Китай игнорирует запросы США на диалог по военной линии

Максим Крюков
20:37 17.04.2023
По мнению замглавы Пентагона Колина Кола, Китаю не хватает политической воли для общения с Соединенными Штатами.
В Пентагоне заявили, что Китай игнорирует запросы США на диалог по военной линии
© Фото: Алексей Агарышев, РИА Новости
Читайте нас на:

Китайская Народная Республика игнорирует запросы Соединенных Штатов Америки на проведение контактов по военной линии. С таким заявлением выступил заместитель главы Минобороны США по политическим вопросам Колин Кол.

«Реальность такова, что в КНР не берут трубку, когда мы звоним им. Наши попытки выйти на связь с Китаем в значительной степени игнорировались», - сказал он в ходе выступления на площадке американского журнала Foreign Policy.

Замглавы Пентагона считает, Пекину не хватает политической воли для общения с Вашингтоном. По мнению Кола, китайская сторона, вероятно, будет пытаться расширить свое влияние на мировой арене в ущерб Соединенным Штатам и их партнерам в случае, если Вашингтон не примет превентивных шагов.

Ранее в Министерстве иностранных дел КНР заявили, что тайваньский вопрос является «первой красной линией», которую Соединенным Штатам Америки нельзя пересекать в отношениях с Китаем. В ведомстве отметили, что Пекин готов принять решительные меры в ответ на действия США.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:31 В стране и мире
В Пентагоне заявили, что США понадобится полтора года на поставку F-16 на Украину
18:28 В стране и мире
Главу Татарстана не пустили в Молдавию из-за попытки «вмешательства во внутренние дела страны»
18:16 В стране и мире
«Известия»: Трепова после теракта пыталась пустить оперативников по ложному следу
17:14 В стране и мире
Посол США сообщила, что посетила Гершковича в СИЗО Лефортово в Москве
17:06 В стране и мире
Видео
Компания Маска SpaceX не смогла запустить Starship
Популярное
Видео
«Позади нас семьи и память наших предков»: боец ВС РФ объяснил, почему пошел на службу по контракту
Мать Саакашвили заявила, что он превратился в «скелет»
ТАСС: Костомарову перед протезированием проведут несколько операций
Песков ответил на вопрос о приговоре в 25 лет колонии Кара-Мурзе*
Видео
При взлете самолета L-410 в Якутске сломалось шасси
Repubblica: США предупреждали Италию о возможности побега Артема Усса
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.