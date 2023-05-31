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Ученый Эйсмонт: если бы Землю посещали инопланетяне, мы бы об этом знали

Дмитрий Трунов
13:19 31.05.2023
Российский ученый прокомментировал публикацию о том, что инопланетяне уже бывали на нашей планете и все еще находятся среди людей.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: PsychoShadow, imagebroker.com, GlobalLookPress
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Ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт сказал «Звезде», что люди занимаются исследованиями Земли давно, и если бы на планету когда-либо прибывали инопланетяне, то такого рода события должны были оставить след. И скрыть событие такого масштаба невозможно.               

Так российский ученый прокомментировал публикацию издания Daily Mail, в котором профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан утверждает, что инопланетяне со 100-процентной вероятностью уже бывали на планете Земля и все еще находятся среди людей.

«Ссылка дается на профессора Стэнфордского университета, и это на самом деле мощная ссылка, потому что этот университет - истина в последней инстанции. Хочется сразу проверить, действительно ли называемый человек профессором Стэнфордского университета. Вот это уже изначально не подтверждается. Тем более не подтверждается, что он номинант на Нобелевскую премию», сказал Эйсмонт.

Ученый также обращает внимание на то, что «такие выводы со 100-процентной надежностью» сделаны не просто так, а на основе работ, которые якобы проводились по заказу ЦРУ. Что выглядит очень сомнительным.

«И что за работы якобы по заказу ЦРУ проводились? Работы по исследованию остатков, останков разбившегося аппарата инопланетян. В таких случаях хотелось бы увидеть хотя бы какие-то материальные свидетельства: вот, что-то похожее на куски разбившегося аппарата. Ничего этого нет», - сказал ведущий научный сотрудник ИКИ РАН.

В качестве других доказательств приведены ссылки на материалы, такие как фотографии, сделанные военными пилотами США. На них видно что-то вроде крутящейся туманности. По-видимому, эти снимки действительно не подделка, но такие явления в атмосфере наблюдаются повсеместно, говорит Эйсмонт. Видеть в этом доказательство присутствия инопланетян - по меньшей мере странно.

Если посмотреть, насколько современное научное мировоззрение вообще позволяет делать такие выводы, то получается следующее. Люди изучают Землю очень давно, чтобы, например, понять, как вообще на ней зародилась жизнь. И событие такого масштаба определенно оставило бы заметный след.

«И если что-то такое появляется, нужно относиться с особой тщательностью и с надежными проверками. Ничего этого нет. Если попробовать в двух словах оценить вот эти сенсационные новости, то иначе как фейком это назвать нельзя. Ну, фейк такой, который привлек внимание, то есть - чего хотели эти публикаторы, того они добились», - сказал Натан Эйсмонт.

Ранее в Пентагоне заявили об 11 возможных случаях столкновения военных США с НЛО. В то же время, сообщалось, что сотрудникам целевой группы Пентагона, занимающейся изучением данных об НЛО, не удалось найти подтверждений того, что Землю могли когда-то посещать инопланетяне.

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