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В Пентагоне заявили об 11 возможных случаях столкновения военных США с НЛО

Виктория Ивашечкина
00:33 18.05.2022
По словам специалиста, военнослужащие не пытались установить контакт с неопознанными летающими объектами.
В Пентагоне заявили об 11 возможных случаях столкновения военных США с НЛО
© Фото: David Mark, Pixabay
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В Пентагоне сообщили об 11 случаях, когда американская военная техника могла столкнуться с неопознанными летающими объектами (НЛО). Об этом заявил заместитель директора разведки ВМС США Скотт Брэй.

При этом, по его словам, случаи непосредственного столкновения американской военной техники с НЛО специалисты не зафиксировали.

«У нас не было столкновений. Но было по меньшей мере 11 случаев, когда оно чуть было не произошло», - сказал представитель Пентагона, передают «Известия».

Скотт Брэй отметил, что НЛО не подавали никаких сигналов, предупреждающих о возможном столкновении. В свою очередь, военнослужащие не пытались установить контакт с объектами.

По словам Брэя, в большинстве случаев явления были «похожи на беспилотные объекты, нечто такое, что может не находиться в состоянии контролируемого полета».

В конце прошлого года появилась информация о том, что в Штатах появится структура для изучения случаев появления неопознанных летающих объектов. Уточнялось, что организация сменит целевую группу ВМС США по неопознанным воздушным явлениям (Unidentified Aerial Phenomena Task Force), которая занималась этими вопросами с 2020 года. Новое подразделение обеспечат доступом к сведениям о НЛО от разведсообщества и Министерства обороны США.

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