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Американский ученый заявил, что инопланетяне давно прилетели и остались на Земле

Дмитрий Трунов
09:24 31.05.2023
Нолан рассказал про «личный опыт общения с людьми, которые работали или работают над программами обратного проектирования сбитых инопланетных кораблей».
Американский ученый заявил, что инопланетяне давно прилетели и остались на Земле
© Фото: Robert Seitz, imagebroker.com, GlobalLookPress
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Профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан утверждает, что инопланетяне были на планете Земля и «все еще здесь». Об этом пишет Daily Mail. Ученый аргументирует свою теорию тем, что эксперты работают над обратным проектированием НЛО, которые совершили аварийную посадку или были сбиты.

Доктор Нолан, номинант на Нобелевскую премию, выступил на конференции в Манхэттене под названием «Пентагон, внеземной разум и разбившиеся НЛО».

По его словам, вероятность того, что инопланетяне посещали Землю, является стопроцентной. Нолан заявил, что мы, вероятно, видели пришельцев раньше, но, как и южноамериканские племена, впервые обнаружившие испанские корабли, не заметили в них ничего особенного.

«Они появляются и говорят: кто из вас достаточно умен, чтобы понять, на что вы смотрите... Можете ли вы увидеть то, что находится перед вами, каково оно на самом деле?» - сказал Нолан.

Нолан рассказал про «личный опыт общения с людьми, которые работали или работают над программами обратного проектирования сбитых инопланетных кораблей».

Ученый хочет, чтобы люди поняли, что вряд ли какая-либо инопланетная жизнь причинит им вред.

«Я не беспокоюсь о том, что они придут и совершат набег на нас или заберут наших женщин и детей. Это не моя забота», - сказал он.

Ранее глава североамериканского командования ПВО Глен ван Херк не исключил версию внеземного происхождения сбитых над США объектов. Тогда сообщалось, что американские истребители перехватили три объекта над страной. Их происхождение и цели назначения неизвестны.

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