В Пентагоне рассказали, удалось ли найти доказательства пребывания инопланетян на Земле

За последнее время специалисты министерства обработали несколько сотен новых сообщений, касающихся НЛО и различных явлений.

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Сотрудникам целевой группы Пентагона, занимающейся изучением данных об НЛО, не удалось найти подтверждений того, что Землю могли когда-то посещать инопланетяне. Такое заявление сделал заместитель министра обороны Соединенных Штатов по разведке Рональд Малтри.

Он рассказал, что за последнее время специалисты обработали несколько сотен новых сообщений, касающихся НЛО и различных явлений.

«Мы не видели ничего, что заставило бы нас поверить, что какой-либо из объектов, которые мы видели, имеет инопланетное происхождение...Я не видел ничего, что могло бы предположить присутствие инопланетян или их крушение», - приводит слова Малтри CBS.

В начале января американский исследователь неопознанных летающих объектов показал кадры с появившимся в небе над штатом Огайо объектом треугольной формы. Он был замечен в новогоднюю ночь.