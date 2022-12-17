В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Пентагоне рассказали, удалось ли найти доказательства пребывания инопланетян на Земле

Анна Назайкина
10:27 17.12.2022
За последнее время специалисты министерства обработали несколько сотен новых сообщений, касающихся НЛО и различных явлений.
В Пентагоне рассказали, удалось ли найти доказательства пребывания инопланетян на Земле
© Фото: Patrick Pleul, ZB, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Сотрудникам целевой группы Пентагона, занимающейся изучением данных об НЛО, не удалось найти подтверждений того, что Землю могли когда-то посещать инопланетяне. Такое заявление сделал заместитель министра обороны Соединенных Штатов по разведке Рональд Малтри.

Он рассказал, что за последнее время специалисты обработали несколько сотен новых сообщений, касающихся НЛО и различных явлений.

«Мы не видели ничего, что заставило бы нас поверить, что какой-либо из объектов, которые мы видели, имеет инопланетное происхождение...Я не видел ничего, что могло бы предположить присутствие инопланетян или их крушение», - приводит слова Малтри CBS.

В начале января американский исследователь неопознанных летающих объектов показал кадры с появившимся в небе над штатом Огайо объектом треугольной формы. Он был замечен в новогоднюю ночь.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:06 В стране и мире
В Роскосмосе оценили вероятность срочного спуска корабля «Союз МС-22» с МКС
08:39 В стране и мире
Туристам, не сумевшим улететь в Египет, вернут деньги
07:40 В стране и мире
ZET: взорвавшийся в Польше украинский гранатомет пересек границу без контроля
07:00 В стране и мире
В Москву и Подмосковье в выходные придут сильный снег, метель и гололедица
00:27 В стране и мире
Видео
Вторые «Декабрьские научные чтения» стартовали в ЦВКГ им. Вишневского
Популярное
Видео
Путин о Евросоюзе: как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги?
Видео
Путин: мы в кабалу не собираемся, ресурсы в экономике есть
Видео
Крикалев: есть угроза, что экипаж «Союза» придется возвращать другим кораблем
Видео
В осколках, воде и рыбах: видео разбившегося огромного аквариума в отеле в Берлине
Видео
Путин рассказал, что на следующее утро после прививки от гриппа уже занимался спортом
В Кремле заявили, что присоединение Чернигова и Одессы к России зависит от мнения граждан
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.