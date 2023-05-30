В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Экстренные службы в Москве эвакуируют жителей домов, в которые попали БПЛА

Дмитрий Трунов
08:19 30.05.2023
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на время работы экстренных служб были эвакуированы жители нескольких подъездов пострадавших зданий.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Экстренные службы в Москве эвакуируют жителей пострадавших от беспилотников домов, сообщает корреспондент «Звезды».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на время работы экстренных служб были эвакуированы жители нескольких подъездов пострадавших от утренней атаки беспилотников домов.

По словам главы города, они смогут вернуться с в свои  квартиры после того как специалисты закончат работу на месте ЧП.

Рано утром 30 мая произошла атака дронов на несколько зданий в Москве. Значительных повреждений они не получили. Пострадавших нет. Несколько дронов были сбиты на подлете к столице, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:43 В стране и мире
Собянин заявил, что после атаки дронов за медпомощью обратились 2 человека
08:04 В стране и мире
Воробьев сообщил о сбитых на подлете к Москве БПЛА
07:16 В стране и мире
Видео
Побит рекорд по количеству одновременно находящихся на орбите Земли людей
06:48 Армия
Видео
Расчет «Града» ударил по позициям националистов на Краснолиманском направлении
05:35 В стране и мире
Видео
Пилотируемый корабль «Шэньчжоу-16» с тремя тайконавтами на борту вышел на орбиту
Популярное
На Украине предложили называть Грузию Сакартвело
Закованного в наручники мертвеца нашли в сгоревшей московской квартире
Булгакова на Украине переименовали в выдающегося киевлянина
Видео
Очевидцы сняли на видео окрашенную в зеленый цвет воду Венеции
В США Винни-Пух научит детей противостоять стрельбе в школах
Фигуриста Костомарова не удается вывести из депрессии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.