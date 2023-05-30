Экстренные службы в Москве эвакуируют жителей домов, в которые попали БПЛА

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на время работы экстренных служб были эвакуированы жители нескольких подъездов пострадавших зданий.

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Экстренные службы в Москве эвакуируют жителей пострадавших от беспилотников домов, сообщает корреспондент «Звезды».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на время работы экстренных служб были эвакуированы жители нескольких подъездов пострадавших от утренней атаки беспилотников домов.

По словам главы города, они смогут вернуться с в свои квартиры после того как специалисты закончат работу на месте ЧП.

Рано утром 30 мая произошла атака дронов на несколько зданий в Москве. Значительных повреждений они не получили. Пострадавших нет. Несколько дронов были сбиты на подлете к столице, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.