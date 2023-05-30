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В Белом доме прокомментировали атаку БПЛА в Москве

Анна Касаткина
23:43 30.05.2023
По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, в США сейчас собирают информацию об инциденте.
В Белом доме прокомментировали атаку БПЛА в Москве
© Фото: Ute Grabowsky, photothek.net, GlobalLookPress
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США не поддерживают атаки Киева «внутри России», в частности, это озвучивалось при закрытых контактах с представителями Украины. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы видели новостные сообщения и собираем информацию о случившемся, чтобы лучше понять, что произошло. В целом, как мы уже говорили об этом ранее, мы не поддерживаем атаки (Украины. - Прим.ред.) внутри России», - сказала она.

Жан-Пьер отметила, что США сосредоточены на предоставлении ВСУ военной техники и подготовке украинских военнослужащих, которые необходимы «для того, чтобы вернуть свою собственную суверенную территорию». Она добавила, что в Белом доме «ясно дали понять», что не поддерживают использование для атак «внутри России» произведенной в США техники, по ее словам, это озвучивалось как публично, так и при закрытых контактах с украинцами.

Утром во вторник столичный регион атаковали восемь беспилотников самолетного типа. Пять из них были сбиты в области, остальные подавлены средствами РЭБ. Отклонившиеся от курса БПЛА врезались в жилые высотки в Москве. Следователи на месте собрали вещественные доказательства и восстановили ход событий, возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Атаку украинских беспилотников ранее осудили в ООН. В Кремле заявили, что произошедшее - это ответ Киева на эффективный удар ВС РФ по одному из центров принятия решений на Украине, который был нанесен в воскресенье. 

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