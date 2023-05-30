В ООН осудили атаку украинских беспилотников на жилые дома в Москве

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ООН осуждает любые удары по гражданской инфраструктуре, где бы это не происходило. С таким заявлением на просьбу прокомментировать утреннюю атаку украинских дронов в Москве выступил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

«Конечно, мы осуждаем любые атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, где бы они не произошли», - цитирует РИА Новости заявление представителя генсека.

Утром во вторник столичный регион атаковали восемь беспилотников самолетного типа. Пять из них были сбиты в области, остальные подавлены средствами РЭБ. Отклонившиеся от курса БПЛА врезались в жилые высотки в Москве. Последствия утренней атаки устраняли весь день. Следователи по крупицам собрали вещественные доказательства и восстановили ход событий. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Комментируя ЧП, президент Владимир Путин заявил, что тактика запугивания мирных граждан и удары по жилым зданиям являются признаком террористической деятельности.