Очевидец рассказал о попадании дрона в квартиру со спящими девушками

Мужчина посмотрел в глазок и увидел, что соседская дверь открыта, а запах керосина усиливается, рассказал он.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Очевидец рассказал «Звезде» о первых минутах после прилета дрона в соседнюю квартиру, где спали три девушки.

Когда мужчина понял, что что-то случилось, он осмотрел окна - повреждений не было. Он лег спать. Минут через 20 в домофон снизу позвонил охранник и попросил пройти посмотреть, все ли в порядке. Мужчина посмотрел в глазок и увидел, что соседская дверь открыта.

«И запах керосина усиливается», - рассказал он.

Мужчина вышел в коридор и увидел полицию и охранника. Говорят, вот, беспилотник залетел, надо эвакуироваться. Спустились вниз - там уже все службы на месте.

«В этой квартире три девушки 18-летние, они спали. Он когда залетел, они не проснулись, охранник их разбудил. Тело (беспилотника. - Прим. ред.) залетело внутрь, а крылья упали на стоянку перед подъездом, между машинами», - сказал мужчина.

Беспилотные летательные аппараты врезались в несколько зданий в Москве рано утром 30 мая. Здания получили минимальные повреждения, за медпомощью обратились два человека.