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Кремль: атака Киева на Москву - ответ на удары ВС РФ по одному из центров принятия решений

Тимур Шерзад
12:35 30.05.2023
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высоко оценил работу российских средств ПВО в Москве.
Кремль: атака Киева на Москву - ответ на удары ВС РФ по одному из центров принятия решений
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В Кремле заявили, что атака украинских беспилотников на российскую столицу - это ответ Киева на эффективный удар ВС РФ по одному из центров принятия решений на Украине, который был нанесен в воскресенье. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что рабочий день главы государства из-за украинской атаки начался рано. Путин получал в прямом режиме информацию от соответствующих ведомств, включая Министерство обороны и мэра Москвы Сергея Собянина, а также от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и от МЧС. 

Кроме этого, Песков высоко оценил действия российских средств ПВО, отразивших украинскую атаку. 

Напомним, согласно сообщению Минобороны России, в атаке участвовало восемь беспилотников. Все они были поражены. Пять сбил ЗРПК «Панцирь-С» в Подмосковье. Еще три сбили с курса средства радиоэлектронной борьбы. 

Ранее очевидец рассказал о попадании украинского беспилотника в квартиру со спящими девушками.

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