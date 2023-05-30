Кремль: атака Киева на Москву - ответ на удары ВС РФ по одному из центров принятия решений

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Кремле заявили, что атака украинских беспилотников на российскую столицу - это ответ Киева на эффективный удар ВС РФ по одному из центров принятия решений на Украине, который был нанесен в воскресенье.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что рабочий день главы государства из-за украинской атаки начался рано. Путин получал в прямом режиме информацию от соответствующих ведомств, включая Министерство обороны и мэра Москвы Сергея Собянина, а также от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и от МЧС.

Кроме этого, Песков высоко оценил действия российских средств ПВО, отразивших украинскую атаку.

Напомним, согласно сообщению Минобороны России, в атаке участвовало восемь беспилотников. Все они были поражены. Пять сбил ЗРПК «Панцирь-С» в Подмосковье. Еще три сбили с курса средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее очевидец рассказал о попадании украинского беспилотника в квартиру со спящими девушками.