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Запад в роли кукловодов: кто может остановить конфликт в Косово

Наталия Агеева
Сергей Лебедев
22:53 30.05.2023
Пока же натовские миротворцы сами стали источником насилия.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: xhemajl_rexha, Twitter
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В Косово разгорается новый виток конфликта. На фоне обострения в регионе сербский президент проводит консультации с послами ряда стран, в том числе России и Китая. В Белграде собрались представители блока НАТО. Александр Вучич призывает Запад повлиять на Приштину. Одно из требований - вывести косовский спецназ из севера региона.

В ходе срочного обращения к нации Вучич заявил, что войска республики уже развернуты там, где это необходимо. По его словам, они не допустят атак на сербский народ.

«Все организовано Альбином Курти, с его большим желанием, чтобы произошел конфликт между сербами и НАТО, а он единственный виновный в происходящем, умывает руки как Пилат и говорит, что это с ним никак не связано», - сказал Вучич.

Поводом для протестов стали результаты выборов в нескольких муниципалитетах, где в основном проживают этнические сербы. Участвовать в голосовании они отказались. В итоге явка составила лишь 3,5%. Однако выборы признали состоявшимися.

О том, что кризиса можно было избежать, говорят и в Министерстве иностранных дел России. Но, вместо компромисса, натовские миротворцы сами стали источником насилия.

«Призываем Запад заглушить, наконец, свою лживую пропаганду, прекратить возлагать ответственность за инциденты в Косово на доведенных до отчаяния сербов, которые мирно, без оружия в руках пытаются отстоять свои законные права и свободы», - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Вучич в беседе с российским послом поблагодарил Москву за поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии. Наш дипломат добавил, что контингент НАТО в Косове открыто встал на сторону Приштины, помогая албанской полиции в противостоянии. Поддерживают миротворцев и в Брюсселе.

«Мы как ЕС выражаем твердую поддержку контингента НАТО KFOR в исполнении его обязанностей в интересах мира и стабильности в Косово», - заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.

Отдельные шаги стал демонстрировать Вашингтон. Посол США в Приштине заявил, что отмена участия Косово в масштабных военных учениях НАТО является первым последствием для Приштины, которая отвергла призывы Штатов отказаться от эскалации на севере края.

«Мы надеемся, что премьер-министр Курти прислушается к нашему совету и немедленно предпримет шаги для снижения напряженности на севере», - сказал Джеффри Ховеньер.

О Западе в роли кукловода в ситуации с Косово говорят и эксперты. Научный  сотрудник Института европейских исследований в Белграде Стеван Гайич уверен, что для мирного окончания конфликта необходимо, чтобы США заставили Курти сделать шаг назад, а также провести повторные выборы на севере Косово и вывести албанский спецназ в место постоянной дислокации.

Напомним, накануне силы KFOR атаковали мирно протестовавших сербов. В результате столкновений пострадали более 50 человек, трое из них тяжело ранены. Помощь потребовалась и журналистам.

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