Вучич встретится с послами России и Китая на фоне обострения в Косово

Перед этим у сербского президента запланированы переговоры с послами пяти стран Евросоюза.

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Президент Сербии Александр Вучич на фоне обострения в Косово встретится с послами России и Китая. ОБ этом сообщает администрация сербского лидера.

«Президент... встретится с послом Российской Федерации Александром Боцан-Харченко во вторник, 30 мая, в 11.00 (12.00) мск», - цитирует сообщение РИА Новости.

Уточняется также, что в 12.00 (13.00 мск) в тот же день Вучич проведет встречу с послом КНР Чен Бо.

Ранее сам Вучич заявил, что в 8.00 (9.00 мск) у него запланирована встреча с послами США, Великобритании, Германии, Франции и Италии. На встрече также будет присутствовать глава постоянной делегации Евросоюза в Сербии Эммануэль Жофре, уточняли в администрации сербского президента.

Ситуация в Косово и Метохии вновь обострилась в последние дни. В понедельник тысячи сербов собрались у административных зданий, требуя отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Между протестующими и силовиками, представленной Международными силами безопасности KFOR под эгидой НАТО и косовской полицией, начались столкновения. Против демонстрантов применили светошумовые гранаты, дубинки и слезоточивый газ, также произошла стрельба.

Вучич привел данные о 52-х пострадавших сербах, из них трое тяжело ранены. Четверых протестующих задержали. Среди пострадавших, по информации сербского лидера, также 41 боец KFOR, трое получили тяжелые ранения.