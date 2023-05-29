Вучич обвинил Приштину в попытке спровоцировать конфликт между Сербией и НАТО

По последним данным, за медицинской помощью обратились более 50 человек, среди которых есть и тяжело раненые.

© Фото: xhemajl_rexha, Twitter

Столкновения между сербами и военнослужащими контингента НАТО KFOR организованы премьер-министром самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Все это организовано Альбином Курти, с его большим желанием, чтобы произошел конфликт между сербами и НАТО, а он единственный виновный в происходящем, умывает руки как Пилат и говорит, что это с ним никак не связано», - цитирует РИА Новости Вучича.

Об очередном обострении обстановки в Косово и Метохии стало известно ранее. Бойцы Международных сил безопасности, действующие под эгидой НАТО, атаковали протестующих в Звечане сербов. Последние проводили мирную акцию у одного из административных зданий. По людям открыли огонь, применили светошумовые гранаты, дубинки и слезоточивый газ.

Среди протестующих и военнослужащих множество раненых. Звучат выстрелы, ситуация накаляется. За помощью медиков в больницу Северной Косовска-Митровицы обратились более 50 человек, среди них есть тяжело раненые.