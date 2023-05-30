В шаге от красной черты: как разгорается новый виток конфликта в Косово

В понедельник более полусотни сербов пострадали в столкновениях с косовским спецназом и силами KFOR.

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Новое обострение в Косове - местный спецназ применил силу против демонстраций сербов против вступления в должности мэров-албанцев. Счет пострадавших уже идет на десятки. Со срочным обращением к нации выступил президент Сербии Александр Вучич. Во вторник у него также запланированы ряд встреч: сначала одновременно с послами США, Великобритании, Германии, Франции и Италии, а затем по отдельности пройдут переговоры с представителями России и Китая.

Жесткие столкновения сербов произошли в понедельник с албанским спецназом и контингентом НАТО, который встал на защиту чиновников, которых даже не выбирали. В сторону силовиков летели палки и камни, те, в свою очередь, применили слезоточивый газ и открыли огонь.

В результате столкновений с полицией более 50 сербов пострадали, трое из них тяжело ранены. Помощь потребовалась и журналистам.

Президент Сербии Александр Вучич еще в пятницу направил армию на границу с Косово. Со своей стороны НАТО увеличило в регионе присутствие своих миротворцев.

Беспорядки, начавшиеся в пятницу, продолжились сегодня. Изначально все было мирно. Протестующие пели песни и раздавали полицейским, большинство из которых этнические албанцы, шоколад.

Поводом для протестов стали результаты выборов в четырех муниципалитетах Косова. Этнические сербы,

составляющие до 90% населения севера региона, участвовать в голосовании отказались. В результате к власти пришли албанцы, выборы были признаны состоявшимися, несмотря на явку всего в три с половиной процента.

«Все происходит из-за провокационных действий и ужасно безответственного поведения Альбина Курти. Я боюсь всеобщей незащищенности, нестабильности и большего обострения ситуации, потому что знаю, что сербы этого не выдержат. Также я знаю, что все это по вине Курти, который не хочет отступать и мечтает быть местным Зеленским», - заявил накануне Вучич.

Параллель с Украиной продолжил глава МИД РФ Сергей Лавров, который прибыл с рабочим визитом в Кению. Отвечая на вопрос в связи с событиями в Сербии, министр обвинил Запад в поддержке сепаратизма. И напомнил, как десять лет назад Евросоюз предложил так называемый устав сообщества северных муниципалитетов Косово, который бы гарантировал право сербов на родной язык и представительство в органах местного самоуправления. Однако ничего из этого выполнено не было - документ постигла та же судьба, что и Минские договоренности, подчеркнул Лавров.

Обострение ситуации на севере Косова совпало с дестабилизацией политической обстановки. В пятницу в Белграде прошел так называемый митинг надежды, который должен был стать ответом на акции, устраиваемые оппозицией. Сам Вучич, ранее заявивший об угрозе цветной революции в Сербии, несмотря на проливной дождь, выступал без зонта. Призвал к диалогу с оппозицией и заявил, что уходит с поста председателя правящей партии.

Своим преемником - пока еще не в руководстве страны, но в организации партийной работы - Вучич назвал министра обороны страны Милоша Вучевича. Последний заявил, что напряженность в Косове достигла максимума и может вылиться в вооруженный конфликт.

«Сербия полностью поддерживает идею мирного диалога и не хочет эскалации конфликта. Мы не хотим никаких войн и не играем в военные игры. Но то, что делает Курти, подводит нас к красной черте, и все в международном сообществе должны это знать», - отметил Вучевич.

В этот раз жесткий разгон демонстрантов на севере Косова осудили даже в странах, которые обычно поддерживают частично признанную республику. Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил власти Косова в создании напряженности и призвал к немедленному отказу от насилия. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявил, что Приштина не должна предпринимать односторонних дестабилизирующих шагов. Но пока нет сигналов, что к нему кто-то прислушается.

«Белград рекомендовал не участвовать в голосовании, думая, что выборы не состоятся. Но Курти устроило даже три процента... Думаю, Курти делает шаги, чтобы вся эта сложная ситуация привела к тому, чтобы сербы шли на уступки, а затем выселялись из этого края», - пояснила руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова.

Одно из требований протестующих - убрать косовский флаг, который уже поспешил вывесить один из чиновников. После встречи с послом США, который также выступил против захватов правительственных зданий, мэр заявил, что займет свое рабочее место. О том, получилось ли это, ничего не сообщается.