© Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что территорию, которая называется Украиной, контролировали люди, руководимые Западом - это и привело к событиям, которые происходят сегодня.

«Ту территорию, которая называется Украиной, контролировали с самого начала фактически люди, руководимые Западом. Встали на путь борьбы не просто с Россией, а создания на этой территории анти-Россию», - сказал глава государства, комментируя утреннюю атаку беспилотников на Москву и область.

Президент добавил, что два - три дня назад Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины. Путин также оценил как удовлетворительную работу систем ПВО в Москве при атаке украинских дронов.