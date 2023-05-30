В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин заявил, что территорию, которая называется Украиной, контролировали люди, руководимые Западом

16:14 30.05.2023
Президент России Владимир Путин заявил это, давая комментарий по поводу атаки украинских беспилотников по Москве.
Путин заявил, что территорию, которая называется Украиной, контролировали люди, руководимые Западом
© Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин заявил, что территорию, которая называется Украиной, контролировали люди, руководимые Западом - это и привело к событиям, которые происходят сегодня.

«Ту территорию, которая называется Украиной, контролировали с самого начала фактически люди, руководимые Западом. Встали на путь борьбы не просто с Россией, а создания на этой территории анти-Россию», - сказал глава государства, комментируя утреннюю атаку беспилотников на Москву и область.

Президент добавил, что два - три дня назад Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины. Путин также оценил как удовлетворительную работу систем ПВО в Москве при атаке украинских дронов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:16 В стране и мире
Путин: система ПВО Москвы сработала штатно, но есть над чем работать
16:14 В стране и мире
Путин заявил, что территорию, которая называется Украиной, контролировали люди, руководимые Западом
15:24 В стране и мире
Украинский депутат заявил, что суд постановил возбудить дело о госизмене против Зеленского
14:55 В стране и мире
Белоруссия проводит учения с комплексом «Искандер-М», который может применять спецбоеприпасы
14:24 В стране и мире
СК квалифицировал атаку беспилотников на Москву как теракт
Популярное
Видео
Водитель BMW сбил троих пешеходов у колледжа в Мытищах
На Украине предложили называть Грузию Сакартвело
Закованного в наручники мертвеца нашли в сгоревшей московской квартире
Булгакова на Украине переименовали в выдающегося киевлянина
Видео
Очевидцы сняли на видео окрашенную в зеленый цвет воду Венеции
В США Винни-Пух научит детей противостоять стрельбе в школах
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.