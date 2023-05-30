Шойгу: украинский удар по Московскому региону был направлен на гражданские объекты

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим осуществил террористическую акцию в Московском регионе.

«Киевский режим осуществил террористическую акцию в Московском регионе. Отмечу, по гражданским объектам», - сказал он в ходе селекторного совещания, комментируя утреннюю атаку дронов в Москве и области.

Глава российского оборонного ведомства добавил, что во время ударов Киев применил беспилотники самолетного типа. Из восьми дронов пять были сбиты, еще три подавлены средствами РЭБ и ушли с курса.

В ходе совещания Шойгу заявил, что западные страны продолжают поставлять Киеву оружие, однако российские военные отслеживают, где оно находится, и наносят по тем местам удары. Глава Минобороны озвучил потери украинской стороны за текущий месяц. По словам Шойгу, речь идет более чем о 16 тысячах человек. Также Киев недосчитался за май 16 самолетов, пяти вертолетов, 466 беспилотников, более 400 танков и бронемашин.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.