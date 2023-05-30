В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин: система ПВО Москвы сработала штатно, но есть над чем работать

Сергей Лебедев
16:16 30.05.2023
Об этом глава государства заявил, комментируя сегодняшнюю атаку украинских беспилотников.
Путин: система ПВО Москвы сработала штатно, но есть над чем работать
© Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Система противовоздушной обороны сработала штатно, но есть еще над чем работать. Об этом сегодня заявил российский президент Владимир Путин, комментируя атаку украинских беспилотников на столичный регион.

«Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно. Хотя и есть над чем работать», - сказал глава государства.

Напомним, сегодня утром Москву и область атаковали украинские БПЛА самолетного типа. В Министерстве обороны России заявили, что националисты задействовали восемь беспилотников.

По информации военного ведомства, 5 дронов сбили с помощью комплекса «Панцирь-С». Еще 3 подавили средствами РЭБ. Произошедшее расценено, как террористический акт.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:16 В стране и мире
Путин: система ПВО Москвы сработала штатно, но есть над чем работать
16:14 В стране и мире
Путин заявил, что территорию, которая называется Украиной, контролировали люди, руководимые Западом
15:24 В стране и мире
Украинский депутат заявил, что суд постановил возбудить дело о госизмене против Зеленского
14:55 В стране и мире
Белоруссия проводит учения с комплексом «Искандер-М», который может применять спецбоеприпасы
14:24 В стране и мире
СК квалифицировал атаку беспилотников на Москву как теракт
Популярное
Видео
Водитель BMW сбил троих пешеходов у колледжа в Мытищах
На Украине предложили называть Грузию Сакартвело
Закованного в наручники мертвеца нашли в сгоревшей московской квартире
Булгакова на Украине переименовали в выдающегося киевлянина
Видео
Очевидцы сняли на видео окрашенную в зеленый цвет воду Венеции
В США Винни-Пух научит детей противостоять стрельбе в школах
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.