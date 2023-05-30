Путин: система ПВО Москвы сработала штатно, но есть над чем работать

Об этом глава государства заявил, комментируя сегодняшнюю атаку украинских беспилотников.

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Система противовоздушной обороны сработала штатно, но есть еще над чем работать. Об этом сегодня заявил российский президент Владимир Путин, комментируя атаку украинских беспилотников на столичный регион.

«Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно. Хотя и есть над чем работать», - сказал глава государства.

Напомним, сегодня утром Москву и область атаковали украинские БПЛА самолетного типа. В Министерстве обороны России заявили, что националисты задействовали восемь беспилотников.

По информации военного ведомства, 5 дронов сбили с помощью комплекса «Панцирь-С». Еще 3 подавили средствами РЭБ. Произошедшее расценено, как террористический акт.