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Путин подтвердил нанесение удара по штабу военной разведки Украины

Тимур Шерзад
16:19 30.05.2023
Президент России подчеркнул, что Россия наносит удары по территории Украины, но только по объектам военной инфраструктуры.
Путин подтвердил нанесение удара по штабу военной разведки Украины
© Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин подтвердил, что ВС РФ нанесли удар по штабу украинской военной разведки. 

«Мы уже говорили и о возможности нанесения ударов по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины. По которому был нанесен удар два дня назад», - заметил Путин. 

Владимир Путин подчеркнул, что РФ бьет только по объектам военной инфраструктуры противника, но Украина выбрала другой путь, пытаясь запугать народ России атакой жилых домов. 

При этом президент отметил, что это - явный признак террористической деятельности. 

Путин добавил, что система ПВО Москвы сработала штатно, упомянув, что еще есть, над чем работать. При этом ранее ВС РФ, по словам президента, сталкивались с подобными проблемами еще в Сирии, на базе Хмеймим, но площади, которые необходимо прикрывать, тут несопоставимы. 

Также Путин заявил, что территорию, которая называется Украиной, контролировали люди, руководимые Западом.

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