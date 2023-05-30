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Шойгу: западные кураторы требуют от Киева перехода в наступление, несмотря на значительные потери

13:27 30.05.2023
Министр обороны России сообщил, что неприятель потерял 16 тысяч боевиков за последний месяц боев.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что западные кураторы требуют от Украины перехода в наступление, игнорируя значительные потери, которые понесли формирования киевского режима.

«Несмотря на значительные потери ВСУ, западные кураторы продолжают требовать от киевского режима перейти к широкомасштабным наступательным действиям», - сказал глава российского оборонного ведомства на селекторном совещании.

Он констатировал, что западные страны продолжают поставлять Киеву оружие. По словам министра, за последние дни ВС РФ своими ударами уничтожили крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве. Также Шойгу сообщил о поражении американского ЗРК Patriot в Киеве.

По словам министра, потери украинской стороны только за май превысили 16 тысяч человек. Помимо живой силы, уничтожено немало военной техники, в том числе 16 самолетов, пять вертолетов, 466 беспилотников, свыше 400 танков и бронемашин. Кроме того, российские силы ПВО перехватили 29 британских крылатых ракет Storm Shadow, которые использует Киев.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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