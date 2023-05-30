Шойгу заявил, что ВС РФ поразили ЗРК Patriot в Киеве

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Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о поражении российским гиперзвуковым оружием ЗРК Patriot американского производства.

«За последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве», - сказал Шойгу на селекторном совещании.

Он отметил, что российские военные отслеживают объемы и пути поставок западного вооружения Украине. При выявлении наносятся удары.

Сергей Шойгу подчеркнул, что военная поддержка Украины может только затянуть боевые действия. Она не повлияет на исход спецоперации.

Кроме того, министр обороны заметил, что западные кураторы требуют от Киева перехода в наступление, несмотря на значительные потери, понесенные противником.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.