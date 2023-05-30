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Таксисты в Москве жалуются на проблемы с навигацией

Дмитрий Трунов
10:20 30.05.2023
Утром 30 мая дроны попали в несколько зданий в Москве.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Таксисты в Москве жалуются на проблемы с работой навигаторов и сбои в позиционировании GPS. Позиционирование в Москве ухудшилось после атаки БПЛА на Кремль. Тогда навигаторы перестали показывать актуальное местоположение водителя в некоторых районах города.

Утром 30 мая дроны попали в несколько зданий в Москве, сообщил ранее мэр города Сергей Собянин. После этого за медицинской помощью обратились два человека. Некоторые подъезды попавших под удар домов эвакуировали на время работы специалистов.

Минобороны РФ сообщило, что в атаке было задействовано восемь беспилотников. Три из них были подавлены средствами РЭБ, еще пять сбиты ЗРПК «Панцирь-С».

Следователи устанавливают причастных к атаке дронов на Москву.

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