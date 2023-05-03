В Сети появились кадры Кремля, предположительно, после попытки атаки дронами

В Кремле расценивают произошедшее как террористическую акцию и покушение на Владимира Путина.

© Видео: yakimanka, Telegram © Фото: yakimanka, Telegram

Момент, предположительно, после попытки атаковать Кремль беспилотниками попал на видео. Кадры были опубликованы в Telegram-канале yakimanka.

Ранее стало известно, что ночью Украина попыталась атаковать двумя дронами кремлевскую резиденцию президента РФ Владимира Путина. В этот момент главы государства там не было, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Как утверждается, в результате произошедшего никто не пострадал, материальный ущерб нанесен не был.

В Кремле заявили, что расценивают действия Киева как покушение на президента Российской Федерации. Было подчеркнуто, что Москва оставляет за собой право ответить на эту акцию так, как посчитает нужным.