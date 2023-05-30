Следователи устанавливают причастных к атаке дронов на Москву

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Следователи СК РФ расследуют падение БПЛА на здания в Москве, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, в результате утренней атаки предварительно есть незначительные повреждения.

По предварительным данным ведомства, пострадавших нет. На месте падения дронов работают эксперты-криминалисты СК. Устанавливаются лица, которые причастны к этому преступлению, добавила Петренко.

Ранее мэр Москвы Сергей сказал, что после атаки дронов за медпомощью обратилось два человека. Минобороны РФ сообщило, что в налете участвовало восемь БПЛА. Из них три были обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы, пять других сбиты в Московской области ЗРПК «Панцирь-С».