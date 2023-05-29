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Военный эксперт Дандыкин рассказал, что атаковать «Иван Хурс» могли британскими дронами

Дмитрий Трунов
09:45 29.05.2023
Разведывательный корабль (СРЗК) «Иван Хурс» пытались протаранить дронами 24 мая в 5 часов 30 минут. Три беспилотника атаковали корабль в водах пролива Босфор.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России
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Корабль «Иван Хурс» мог быть был атакован группой британских дронов, которые вышли из Очаково, сказал в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде» выразил военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин. А обнаружить российский корабль Киеву помогли американцы.

«Конечно же дроны летают, эти беспилотники американские. Они его обнаружили с помощью разведывательной авиации и, конечно, космоса. И решили произвести атаку группой импортных - скорее всего, это Великобритания - дронов. Предположительно из Очаково», сказал эксперт.

Разведывательный корабль (СРЗК) «Иван Хурс» пытались поразить дронами 24 мая в 5 часов 30 минут. Три беспилотника атаковали корабль в водах пролива Босфор.

Как сообщалось, военнослужащие Черноморского флота отразили террористическую атаку на корабль и были представлены к боевым государственным наградам.

Моряки рассказали «Звезде» что стоявшие на вахте действовали четко - после обнаружения целей доложили командиру и открыли огонь из турельных пулеметов калибра 14,5 мм.

Старший сигнальщик корабля Валентин Нейман, рассказал, что через минуты полторы-две цель была уничтожена.

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