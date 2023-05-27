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«Страха не было»: моряки корабля «Иван Хурс» рассказали, как обнаружили украинские беспилотники

Игнат Далакян
19:31 27.05.2023
Моряки были представлены к орденам «За морские заслуги» и медалям Ушакова.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Моряки экипажа корабля «Иван Хурс» раскрыли подробности отражения атаки на судно украинскими беспилотниками.

«Мгновенно при обнаружении я произвел доклад на ГКП и по команде "к бою" открыли огонь. И через минуты полторы две цель была уничтожена», - вспоминает старший сигнальщик корабля Валентин Нейман.

Он рассказал, что сомнений в том, что моряки российского корабля смогут отразить атаку приближающихся катеров не было.

Другой отважный моряк, радиометрист Даниил Нестеров рассказал, как немедленно доложил офицеру приближение опасных целей.

«Отдал курсоуказание на них, курс пелинг, дистанцию. Распознал помехи как малоразмерная цель, идущая курсом на корабль, и не меняющая пелинга, и дистацния до цели сокращается. Для меня это единственный показатель об опасной цели», - рассказал Нестеров.

Старший сигнальщик Валентин Нейман и радиометрист Даниил Нестеров за самоотверженные действия при атаке украинских катеров были представлены к орденам «За морские заслуги» и медалям Ушакова.

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