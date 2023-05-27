Защитившие корабль «Иван Хурс» от морских беспилотников представлены к наградам за мужество и отвагу

Военнослужащие обнаружили цели, приближавшиеся к российскому кораблю, и по команде уничтожили их огнем из штатного вооружения на безопасной дистанции.

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Военнослужащие Черноморского флота, отразившие террористическую атаку на разведывательный корабль (СРЗК) «Иван Хурс» представлены к боевым государственным наградам.

Старшина артиллерийской команды мичман Евгений Щерба, химик сержант Максим Панежин, радиометрист ефрейтор Даниил Нестеров, старший сигнальщик, старший матрос Валентин Нейман несли вахту по наблюдению за надводной обстановкой в районе выполнения задачи. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, военнослужащие представлены к орденам «За морские заслуги» и медалям Ушакова.

Военнослужащие обнаружили быстроходные цели, которые приближались к российскому кораблю и по команде командира корабля - капитана 3 ранга Игоря Тарана - уничтожили беспилотные катера противника огнем из штатного вооружения на безопасной дистанции.

Инцидент произошел 24 мая в 5 часов 30 минут. Три беспилотника атаковали корабль в водах пролива Босфор. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков подчеркнул, что защита газопроводов осуществляется после терактов на «Северных потоках».

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов