Моряки корабля «Иван Хурс» рассказали, как отразили атаку украинских беспилотников

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Ордена «За морские заслуги» и медали Ушакова вскоре засияют на кителях моряков экипажа корабля «Иван Хурс». К наградам они представлены за отражение атаки украинских беспилотников в исключительной экономической зоне Турции. Эта история сопровождалась многочисленными вбросами с украинской стороны, которые пытались убедить всех, что корабль все-таки удалось если и не потопить, то серьезно повредить. Но есть кадры его возвращения в Севастополь и рассказы самих моряков.

Плавным ходом - без буксиров и без крена российский разведывательный корабль «Иван Хурс» возвращается в пункт постоянного базирования - Севастополь. Один лишь внешний вид «Ивана Хурса» опровергает многочисленные вбросы о полученных в результате атаки украинских беспилотников повреждениях. Правый и левый борта выглядят одинаково, корабль цел и невредим. Экипаж встречают торжественно - с военным оркестром и традиционным караваем.

А главные герои, конечно те, кто ранним утром минувшей среды обнаружили и уничтожили морские беспилотники.

«В 5:20-5:30 это все происходило. Услышал стрельбу с мостика сигнал боевая тревога. Стоял на первом пулемете. Понял что стрельба происходит по левому борту, перебежал на левый борт, увидел безэкипажный катер. Мне показалось, как он собрался перейти на правый борт, я перебежал на правый пулемет услышал взрыв перезарядил правый пулемет. Заметили мы его выходящим из тумана и открыли огонь. После первого взрыва туман будто испарился сами не ожидали такого эффекта», - рассказал старшина артиллерийской команды Евгений Щерба.

Это момент уничтожения одного из беспилотников, а всего их было три. Стоявшие на вахте действовали четко - после обнаружения целей, доложили командиру и открыли огонь из турельных пулеметов калибра 14,5 мм.

«Только прошел доклад буквально пару минут назад и тут из тумана вылетает катер, я быстро подбежал доложил командованию, услышал, что парни начали стрелять - принялся вслед за ними сразу стрелять по нему. Мы получается проходим, начинает его завивать, и тут я его добил контрольным выстрелом, и он взорвался. Мой товарищ уже открыл огонь в это время по нему и следом я открыл по нему огонь», - рассказал сержант Максим Панежин.

После первых сообщений об атаке, в интернете появилось множество фейков о том, что «Иван Хурс» чуть ли не потоплен. Публиковались в том числе и эти фото с поврежденным кораблем. Но на снимке американский эсминец «Коул», а фотографии больше 20 лет. «Коул» был атакован террористами на заминированной лодке в йеменском порту Аден. А накануне по соцсетям разошлось видео, предположительно с камеры на одном из беспилотников, который приближается к левому борту корабля с кормы, а затем запись обрывается. В комментариях к видео указывалось, что этот катер своей цели достиг. И даже если это видео настоящее, оно подтверждает лишь уничтожение всех беспилотников, принимавших участие в атаке. А тех, кто ее отразил представили к боевым государственным наградам. За мужество и отвагу их наградят орденами «За морские заслуги» и медалям Ушакова.

«Корабль выполнял поставленные задачи командования. Действия экипажа были уверены, слажены экипаж показал очень хорошую выручку то что мы проводили на занятиях тренировках экипаж применил это в реальном бою», - рассказал командир СРК «Иван Хурс» капитан 3 ранга Игорь Таран.

В исключительной экономической зоне Турции «Иван Хурс» выполнял задачи по охране газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». По ним российское топливо идет в Турцию и в Европу.

В Минобороны России заявили, что в Севастополе корабль пополнит запасы, после чего продолжит выполнение задач.